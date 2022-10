Padel Net Cup a Montecarlo, quante stelle in campo!

Nella “gabbia” molti ex Campioni di calcio che hanno dato spettacolo sui campi limitrofi al Principato di Monaco.

Tanti gli ex calciatori presenti, tra cui la leggenda giallorossa Francesco Totti, sceso in campo in coppia con Luigi Di Biagio. A completare il quadro, Vincent Candela, David Pizarro, Stefano Fiore, Christian Panucci, Aldair e gli argentini Diego Milito e Esteban Cambiasso.

Le quattro coppie vincitrici, premiate dal rappresentante della Fondazione del Principe Alberto Emanuel Canca, Daniele Mensi di Digitalbits e Fabrice Pastor del Club Padel Soleil, hanno vinto un soggiorno per due persone nella splendida cornice del Comune di Dolceacqua.

Il trofeo di giornata è stato vinto dagli ex interisti Esteban Cambiasso e Diego Milito; secondi classificati il francese Vincent Candela con il cileno David Pizarro, mentre sul gradino più basso del podio si sono piazzati gli italiani Christian Panucci e Stefano Fiore.