A Montecarlo la tappa speciale dell'Inclusive Padel Tour

Padel al servizio del sociale. La scorsa settimana si è tenuta la tappa speciale dell'Inclusive Padel Tour al Tennis Club Eze di Montecarlo, con la partecipazione di atleti bionici che per l'occasione sono stati affiancati da ex calciatori e personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione. In tanti infatti hanno raccolto con entusiasmo l'invito dell'Associazione Bionic People organizzatrice dell'evento, come gli ex calciatori Luigi Di Biagio, Aldair, Vincent Candela, Ciro Ferrara, Dario Marcolin, Stefano Fiore, Nicola Amoruso, Marco Parolo e Bernardo Corradi. “In questa meravigliosa cornice abbiamo avuto la possibilità di raggiungere giocatori internazionali che ci aiuteranno nel nostro intento, dimostrare che il padel è lo sport del futuro, perché pienamente inclusivo”, le parole di Alessandro Ossola, Presidente di Bionic People. Lo svolgimento di questa tappa speciale dell'Inclusive Padel Tour, patrocinata dalla Federazione Padel di Montecarlo. è stato reso possibile grazie all’aiuto congiunto, oltre che dell'Associazione organizzatrice, di MSC Crociere, Virgin Active, Fairmont Monte Carlo, PMG, Fondazione Mazzola, Padelisti Anonimi, Ortopedia Ucciero, Fideuram, KPMG LABLAW e Ceretto.