Premier Padel, i semifinalisti del NewGiza P1 in Egitto

CAIRO (Egitto) - I semifinalisti del NewGiza Premier Padel P1 sono stati definiti dopo un'entusiasmante giornata al Cheops Stadium del NewGiza Sports Club in Egitto. Due delle coppie favorite del torneo, Galán-Lebrón (6-3, 6-2) e Belasteguín-Coello (6-0, 7-5), hanno ottenuto il passaggio alle semifinali in due set, mentre Lima-Stupaczuk sono riusciti a battere Ruiz-Gonzalez Luque dopo un terzo set combattuto (3-6, 6-2, 7-5), con lcuni punti che rimarranno di sicuro tra gli highlights del torneo. Anche la quarta coppia semifinalista, Bergamini-Ruiz , ha vinto in tre set (3-6, 6-2, 6-2) contro la coppia rivelazione del torneo, Goenaga-Bautista, e si batterà domani per un posto nel gran finale di domenica .