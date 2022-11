A dicembre sbarca il grande padel a Milano

Se il livello sarà quello della finale del NewGiza Premier Padel P1, c'è da aspettarsi una settimana di spettacolo assoluto. Sei mesi dopo il Major di Roma, il circuito che fa capo alla FIP e sostenuto dalla Professional Padel Association e da Qatar Sports Investments tornerà in Italia, all'Allianz Cloud di Milano, che dopo aver ospitato le NextGen Atp Finals di tennis (in programma la prossima settimana) lascerà il palcoscenico al padel. Dal 5 all'11 dicembre (con le qualificazioni che si disputeranno nel weekend precedente) si rinnoverà la sfida tra i più forti al mondo, ambasciatori di una disciplina che non smette di crescere e che, nella settimana appena conclusa, ha portato il padel anche in Egitto, ai piedi delle piramidi. Pablo Lima e Franco Stupaczuk, al termine di una battaglia durata tre ore, sono riusciti ad avere la meglio in rimonta della coppia numero uno al mondo, quella composta da Alejandro Galan e Juan Lebron: gli argentini avevano vinto 6-2 il primo set, poi però hanno ceduto in un doppio tiebreak. Milano è pronta ad accoglierli, in un 2022 straordinario, che in Italia ha visto il padel crescere ancora e por- tato a maggio migliaia di persone alla Grand Stand Arena del Foro Italico, dove il rosso della terra degli Internazionali aveva lasciato spazio al blu dei campi da padel e dove proprio Lebron e Galan avevano portato a casa il titolo. A poche settimane dal cambio di denominazione della FIT in FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), che diventerà effet- tivo dall'inizio del 2023, ecco un altro super evento.