Italdonne, che spettacolo: è semifinale ai Mondiali!

Spettacolo Italdonne ai Mondiali di Dubai. Le ragazze allenate dalla ct Marcela Ferrari, con la netta vittoria per 3-0 contro la Germania, si aggiudicano il pass per la semifinale, entrando nella top4 a livello mondiale. Le azzurre non deludono quindi le aspettative della vigilia: dopo il terzo posto conquistato in Qatar lo scorso anno, le italiane arrivano di nuovo in semifinale nella massima competizione iridata a squadre. Nell'incontro di oggi, in tutti e tre gli incontri, le azzurre sono state dominatrici del campo: primo incontro vinto dalla coppia Giulia Sussarello-Roberta Vinci per 6-1 6-2, secondo match portato a casa con un secco 6-1, 6-0 dalla coppia Chiara Pappacena-Giorgia Marchetti e tris finale, per il 3-0 definitivo, firmato Carolina Petrelli-Emily Stellato che hanno battuto le ragazze tedesche per 6-1 6-2. La Nazionale azzurra procede quindi spedita in questa avventura, forte di 4 successi su 4: domani la semifinale contro la fortissima Argentina, per continuare a sognare. Male invece la selezione maschile, uscita ieri alla fase a gironi dopo la sconfitta con il Belgio e fuori dai quarti di finale. Gli azzurri quindi non potranno replicare il quinto posto dello scorso anno e si giocheranno le posizioni dal 9 al 16 posto.