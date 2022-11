Milano scalpita: arriva l'expo del padel

Le parole di Gianni Milan

«La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport nel nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve - ha dichiarato Gianni Milan, vicepresidente della Federazione Italiana Tennis -. Non a caso lo scorso 16 ottobre è nata, con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). Oggi il padel ha in Italia oltre ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale che supera i due milioni, mentre la Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra agonisti e non agonisti. Era doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e in quest’ottica la partnership con Next Group in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento strategico di crescita globale dell’intero movimento». «Siamo felici di aver siglato un accordo così importante con la FIT, una partnership strategica che avvalora a bontà del nostro progetto e che ci permetterà di realizzare insieme dei contenuti di sicuro interesse, oltre alle attività che la Federazione Italiana Tennis svolgerà sul campo a lei dedicato, quale importante valore aggiunto al programma dell’evento; colgo l’occasione per ringraziare la Presidenza della FIT per la fiducia e il supporto dimostrati verso la nostra iniziativa», ha dichiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next Group.

L'evento

Padel Trend Expo - evento firmato dal gruppo di comunicazione integrata Next Group - sarà una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti da tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori di campi, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club. Una tre-giorni imperdibile di sport, business, informazione, spettacolo e shopping, pensata per far vivere ai visitatori un’esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo, “condito” da tanti eventi collaterali, che verranno ambientati sui numerosi campi da gioco allestiti per l'occasione e nella sala convegni.