Inclusive Padel Tour: Candela ospita la tappa nella Capitale

ROMA - Tappa nella Capitale per l’Inclusive Padel Tour: sabato scorso infatti i giocatori bionici e in carrozzina si sono sfidati al Fight Club Padel di Vincent Candela. Proprio durante questa giornata, sono scesi in campo coppie di giocatori formate appunto da ragazzi con le protesi, altri in carrozzina, affiancati da giocatori normodotati. Ad affiancare questi giocatori durante lo svolgimento del torneo personalità di spicco come Jimmy Ghione e Vincent Candela, oltre ad alcuni manager delle aziende che hanno deciso di supportare la 6.a tappa del tour.