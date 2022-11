Milano Premier Padel P1, ufficiale la presenza di Galan e Lebron

La notizia che tutti gli appassionati attendevano ora è ufficiale. In cima alla entry list del Milano Premier Padel P1, in programma all'Allianz Cloud dal 5 all'11 dicembre, ci sono anche Alejandro Galan e Juan Lebron, la coppia più forte al mondo . Gli spagnoli, che nella settimana precedente l'appuntamento di Milano - l'ultimo della stagione per il Premier Padel, circuito che fa capo alla International Padel Federation (FIP) e sostenuto dalla Professional Padel Association (PPA), la realtà che riunisce i giocatori professionisti, e da Qatar Sports Investments (QSI) - giocheranno il Major di Monterrey, in Messico, e in questa stagione hanno già trionfato a Roma, Parigi e Madrid, saranno la prima testa di serie di un tabellone pieno di grandi campioni.

Premier Padel, P1 Milano: i partecipanti

Subito dietro Galan e Lebron, confermata la presenza di Paquito Navarro e Juan Tello, di Franco Stupaczuk e Pablo Lima, e della leggenda Fernando Belasteguin, in campo in una coppia che unisce due generazioni con lo spagnolo Arturo Coello, classe 2002, che ha 23 anni in meno del compagno 43enne. Completano la top five nella lista del Milano Premier Padel Martin Di Nenno (che nel Major di Roma, disputato a maggio al Foro Italico, era in coppia con Navarro) e Jorge Nieto Ruiz. Del tabellone principale faranno parte 48 coppie, 37 delle quali ammesse per ranking: completeranno il main draw otto coppie provenienti dalle qualificazioni in programma nel weekend tra sabato 3 e domenica 4 dicembre e tre wild card.