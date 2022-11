Padelmania in Italia: i campi sono 7.005

La crescita del numero dei campi e dei club da padel in Italia continua a essere ancora notevole. Prosegue a ritmi vertiginosi la nascita di nuovi club o l’installazione di campi da padel in tutta Italia, registrando un aumentato del 50% rispetto a dicembre 2021. Secondo l’analisi curata dall’Osservatorio Mr Padel Paddle siamo davanti ad un boom impressionante che non ha eguali nello sport italiano negli ultimi anni, ogni giorno nascono club dedicati al padel e aumenta l’offerta dei campi su circoli con strutture già esistenti.

I numeri

Le strutture (club dedicati al padel, circoli multisport, strutture ricettive) presenti su tutta la penisola, erano al 22 novembre arrivate a 2.742, di cui 810 con almeno un campo indoor. Il numero dei campi è addirittura arrivato a 7.005 (erano 4.669 a dicembre 2021) di cui 2.212 Indoor, con un incremento a distanza di meno di 11 mesi, superiore al 50%. Il 90% delle strutture sono club o circoli sportivi per un totale di 6.563 campi, ma esistono ben 266 strutture ricettive (hotel, resort, villaggi, stabilimenti balneari, agriturismo) con 442 campi da padel. Il 32% dei campi è quindi al chiuso, una percentuale in aumento rispetto allo scorso anno che era pari al 30%. Club di padel esistono in tutte e 20 le regioni italiane, vi è la presenza di campi su ben 107 province e 1.270 comuni. La media dei campi per singolo club è salita a 2,6 (era 2,5 nel 2021) ancora indietro però rispetto alla media dei campi in Spagna che è pari a 4,5.

Le regioni top

A livello regionale dopo il Lazio, che ha il 26% di tutti i campi in Italia (1.606 campi su 508 strutture) abbiamo altre 3 regioni con più di 500 campi; la Lombardia (858 campi su 297 strutture), la Sicilia(700 campi su 271 strutture) e il Piemonte (513 su 211). Troviamo poi altre 5 regioni con più di 300 campi (Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia

e Veneto) e ancora altre 5 con più di 100. La Lombardia è la regione con il maggior numero di strutture indoor, 172 per 523 campi coperti, pari al 61% di tutti i campi presenti nella Regione.

I dati di province e comuni

Roma è di gran lunga la provincia con il maggior numero di campi (1.245 su 352 strutture), seguita a forte distanza da Milano (356 su 95 strutture) e da Torino (282 su 107). Seguono Napoli (239 su 108) e Latina (184 su 71). In tutto

esistono ben 13 province con almeno 100 campi e diverse di loro hanno una media di campi per struttura superiore a 3 quali: Milano (3,7), Roma (3,5) e Treviso (3,7). A livello comunale dopo Roma con 848 campi, è Milano la seconda città con 133 campi, seguita da Palermo (122), Torino (91) e chiude Napoli (78).