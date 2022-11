Major Premier Padel, i più forti sono in Messico

Il Major Premier Padel sbarca per la prima volta in America . Il torneo più importante del Circuito organizzato dalla FIP (Federazione Internazionale Padel) con la partnership strategica del QSI (Qatar Sport Investments) e della PPA (Professional Padel Association) arriva lì dove il padel è nato, in Messico. Il GNP Mexico Major Premier Padel, iniziato ieri, è il quarto e ultimo Major del 2022, prima della chiusura del Circuito che avverrà la settimana prossima a Milano, per la se- conda tappa italiana del Premier Padel, a suggellare un anno rivoluzionario per il mondo professionistico del padel.

Location

Teatro del Major il Club Sonoma di Monterrey, un luogo privilegiato che unisce natura e sport e che testimonia la volontà della FIP di scegliere solo location di alto profilo: dopo Doha, il Foro Italico di Roma e il leggendario Roland Garros di Parigi, in un iconico viaggio nel tempo, la Federazione ha deciso di chiudere i Major nella terra dove il padel ha mosso i primi passi. E vedere ora la crescita esponenziale di questo sport, in tutto il mondo, fino a cullare il sogno olimpico, testimonia quanto ormai il padel abbia preso piede nel cuore di tanti appassionati che si sono innamorati di questo sport. L’Italia rappresenta una delle punte di diamante di questa crescita e il sold out registrato a Milano per le Finali del P1 è la fotografia dell’amore degli italiani per questa affascinante disciplina.

Duelli e coppie

Tornando a Monterrey, il Tabellone sorteggiato prevede delle sfide di alto livello tra i migliori giocatori al mondo. Ale Galan e Juan Lebron saranno ovviamente i giocatori da battere, dall’alto della posizione n. 1 del ranking e dei tre tornei vinti nel 2022 nel Circuito Premier (Roma, Parigi e Ma- drid). A quota 2 e vincitori degli ultimi P1 svolti a Mendoza in Argentina e a NewGiza in Egitto, Franco Stupaczuk e Pablo Lima, che cercheranno uno storico tris al Club Sonoma di Monterrey. I vincitori del primo Major a Doha, nel marzo scorso, ossia Martin Di Nenno e Paquito Navarro, si sono divisi: lo spagnolo è in coppia con Juan Tello e cercherà di bissare il successo ottenuto proprio in Messico la settimana scorsa al WPT, mentre l’argentino ora è in coppia con un altro giocatore iberico, Jorge Nieto Ruiz. In campo ci sarà anche la leggenda vivente del padel, Fernando Belasteguin, in coppia con il giovane e promettente Arturo Coello, in cerca della loro prima affermazione nel nuovo Circuito FIP. A Monterrey scenderà in campo anche il fresco campione del mondo con la Nazionale e astro nascente del padel Agustin Tapia, in coppia con il connazionale Carlos Daniel Gutierrez. Dopo il Major messicano, l’attenzione tornerà sul nostro Paese, con il grande evento P1 in programma dal 5 all’11 dicembre presso l’Allianz Cloud di Milano.