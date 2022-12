Da Amoruso e Legrottaglie a Doni e Zenoni: tutti insieme per le donne

Ancora una volta, il padel dimostra il suo carattere sociale attraverso la forza espressiva che questo sport ha guadagnato negli ultimi anni. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne si è tenuta venerdì 25 novembre, al Kira Padel di Bergamo , la terza edizione del Fashion Padel. L’evento a scopo benefico, a favore dell’associazione Donne al centro, con Ambassador l’attrice e scrittrice Sarah Maestri, ha visto scendere in campo quasi 100 giocatori, tra personaggi dello sport e dello spettacolo. Uniti per una causa nobile quale, appunto, quella contro la violenza sulle donne, tanti VIP si sono riversati dentro la “gabbia” per lanciare un messaggio di sensibilizzazione su una tematica che a malincuore riempie troppo spesso le pagine dei quotidiani.

I presenti

Tanti i giocatori e le giocatrici in campo, a partire dalle Nazionali azzurre di padel Giorgia Marchetti ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai recenti Mondiali di Dubai. Nutrita la delegazione di ex calciatori, sempre più appassionati al padel, che hanno partecipato all’evento: Nicola Amoruso, Marco Parolo, Cristiano Doni, Cristian Zenoni, Emanuele Filippini, Giuliano Melosi, Nicola Legrottaglie, Cristian Brocchi e Riccardo Maspero. Non solo ex calciatori, visto che Fashion Padel ha accolto anche tanti altri sportivi e volti noti del mondo della televisione: Claudio Chiappucci, Capitan Ventosa di Striscia la Notizia, Dj Ringo di Virgin Radio, Gibba di Radio 105, Francesco Oppini, la presentatrice Mediaset Gisella Donadoni, Federica Lodi di Sky Sport, l’ex pallavolista e Nazionale azzurra Rachele Sangiuliano, Omar Fantini di Zelig Off e Discoradio, il campione mondiale di indoor Gennaro Di Napoli e Davide Paniate di Zelig.