Sportinsieme premiata a Roma: presente anche Toni

Premiata a Roma Sportinsieme dalla Fondazione Entain per l’ideazione e organizzazione del primo campionato europeo di padel mixto (atleti con e senza disabilità che si affronteranno sullo stesso campo) a cui prenderanno parte 5 nazioni. Italia, Spagna, Francia, Ucraina e Città del Vaticano, si daranno battaglia venerdi 13 gennaio all'interno di Padel Trend Expo, il primo grande evento italiano che riunirá tutta la community del padel dal 13 al 15 gennaio a Milano Allianz MiCo. A ricevere l’onoreficenza dal Responsabile per l’Italia della Fondazione Entain, Andrea Faelli, alla presenza del Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli e dell’ex calciatore Luca Toni, c’era Luca Alessandrini, Presidente della Sportinsieme Roma e primo promotore di questa specialità, che ha dichiarato: “siamo entusiasti di poter condividere con altri atleti europei l'esperienza del padel mixto e ringraziamo la Fondazione Entain per il supporto e la sensibilità dimostrata". Sará emozionante svolgere il nostro evento in un contesto così importante come quello del Padel Trend Expo che ci sarà tra poco più di un mese a Milano” ha terminato Alessandrini.