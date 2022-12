Allianz Cloud, Galan e Lebron aprono la sessione serale

Come in ogni torneo internazionale, il mercoledì è la giornata in cui gli appassionati possono godersi in poche ore il meglio del padel del pianeta. È arrivato il giorno dell’esordio dei più forti, tutti arrivati dal Messico e pronti ad aprire la borsa, prendere la pala e disegnare magie. Saranno ben 12 i match in programma a partire dalle ore 10: sette sul campo Centrale e cinque sul campo numero 1. Il secondo incontro sul Centrale vedrà protagonisti Franco Stupaczuk e Pablo Lima, teste di serie numero 3, contro gli spagnoli Marc Quilez Palleja e Toni Bueno Gomez; nel quarto e ultimo match della sessione mattutina, debuttano Paquito Navarro e Juan Tello, teste di serie numero 2, contro Edu Alonso e Juanlu Esbrí. La sessione serale, al via non prima delle 18, sarà invece una passerella: sul “blue carpet” dell’Allianz Cloud, transiteranno per primi i numeri uno al mondo, Alejandro Galan e Juan Lebron, opposti a Ricardo Martinez Sanchez e Adria Mercadal. A seguire, Federico Chingotto e Javi Garrido (numero 7 del seeding) opposti a Jairo Bautista Ortiz e Mario Del Castillo Marin. Infine la leggenda Fernando Belasteguín, che in coppia con Arturo Coello (teste di serie numero 4) debutterà contro Ignacio Vilariño e Jaime Muñoz. Sul campo numero 1, dopo i match che vedranno impegnati l’italo-argentino Emiliano Iriart e lo spagnolo Marcos Cordoba contro Victor Ruiz e Lucas Bergamini (numero 13 del tabellone) e, successivamente, i vincitori del derby azzurro tra Di Giovanni/Cattaneo e Cremona/Cassetta contro Momo Gonzalez e Alex Ruiz (teste di serie numero 6), ecco Martin Di Nenno e Jorge Nieto, che faranno il loro esordio all’Allianz Cloud contro Miguel Semmler e José David Sanchez.