Paquito Navarro e Freed from Desire, Gala : "Questa cosa mi piace da pazzi!"

“Freed from Desire” , oltre a essere inno non ufficiale dello sport del mondo, è diventato la colonna sonora non ufficiale del Milano Premier Padel P1 con la straordinaria performance di Paquito Navarro dopo la finale persa a Roma contro Juan Lebron e Ale Galan e in coppia con Martin Di Nenno . Paquito ha ballato, cantato, cellulare alla mano per riprendere la scena, trascinando 6500 persone che si sono alzate e hanno ballato e cantato con lui la ‘Padel Premier version’ della hit di Gala, per l’occasione trasformata in “Paquito is on fire” .

Gala: "Padel un esempio bellissimo"

«Questa cosa mi piace da pazzi! Da morire! E sai perché? – è l’esordio dell’autrice e cantante di “Freed from Desire” Gala –. Perché lui ha perso. Eppure canta, balla, trascina la gente senza fare distinzioni, lanciando un messaggio di condivisione e positività pazzesco! Trovo straordinario che un grande atleta, un professionista, faccia un gesto così bello che deve essere vissuto come esempio per tutti noi». Poi sul padel: «Ho letto da qualche parte che questo sport nasce perché qualcuno aveva un problema di spazio nel realizzare un campo e alla fine l’ha fatto al chiuso, più piccolo, pur di fare sport, divertirsi. Ecco, è un esempio bellissimo di come si possano superare gli ostacoli attingendo alla fantasia. Io credo che sport e musica siano molto simili perché sono in grado di coinvolgere le persone, unirle a prescindere, accendere la passione creando una forte e positiva condivisione. In ogni caso, io amo il tennis e ora che ho scoperto il padel sono molto incuriosita e non mi dispiacerebbe provare…». Infine la proposta, doppio misto con Navarro? «Ah certo che proverei a giocare con lui! E magari potremmo cantare insieme Freed from Desire al termine della partita! Prometto: se dovesse capitare di ritrovarci da qualche parte in giro per il mondo gli chiederò di provare a giocare insieme!».