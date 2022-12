Cremona e Cassetta ko: finisce il sogno al Milano Premier Padel

Che non si sarebbe trattato di una passeggiata di salute, Simone Cremona e Marco Cassetta lo sapevano prima di scendere in campo all'Allianz Cloud per il secondo turno del Milano Premier Padel. La coppia azzurra – wild card in tabellone –, che all'esordio avevo avuto la meglio nel derby contro Lorenzo Di Giovanni e Denny Cattaneo, nulla hanno potuto di fronte ai più quotati Momo Gonzalez e Alex Ruiz, sesta testa di serie del tabellone. 6-1 6-3 in un’ora e dieci minuti il punteggio finale sul campo numero 1.