Milano Premier Padel, Perino eliminato: Dominguez unico italiano ancora in corsa

Facundo Dominguez è l'unico italiano ancora in corsa al Milano Premier Padel. Sì, perché Denis Perino, in coppia con lo spagnolo Sergio Alba Sanchez, si è dovuto arrendere di fronte agli argentini Maxi Sanchez e Luciano Capra, ottava testa di serie del tabellone, al secondo turno del torneo. 6-3 6-2 il risultato in un’ora esatta. La coppia sudamericana se la vedrà agli ottavi contro lo spagnolo Victor Mena e l’argentino Federico Mouriño, che dopo aver superato le qualificazioni sono approdati al terzo turno grazie al 6-3 6-4 sugli argentini Agustin Gomez Silingo e Juan Cruz Belluati. Facundo Dominguez, dunque, in coppia con il francese Benjamin Tison, giovedì incontrerà negli ottavi gli iberici Miguel Semmler e José David Sanchez, che hanno approfittato del forfait di Martin Di Nenno e Jorge Nieto.