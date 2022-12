Milano pazza per Belasteguín, Bergomi: "È un esempio"

MILANO - Al Village commerciale dell’Allianz Cloud pc'è stato il pieno di tifosi per leggenda argentina Fernando Belasteguín , ospite dello stand Wilson assieme alla sua nuova racchetta “Bela Pro v2”, che sul laccetto ha una scritta molto importante per il giocatore: “ Un Belasteguín Nunca Se Rinde ”. L'argentino ha spiegato il perché di questa scritta: "Perché rappresenta la mia famiglia. Ho tre figli, di 14, 12 e 9 anni. Prima che si addormentino, pronuncio loro tre frasi. Ti amo, vi aiuterò per tutta la vita, e un Belasteguín non si arrende mai”.

Bergomi esalta Bela: "È un esempio"

Presente all'evento anche Beppe Bergomi che ha elogiato Belasteguín non solo per il giocatore ma anche per la figura: “Penso che questo sia un bellissimo messaggio. Alleno ragazzi di 14-15 anni e dico loro che giocare non è un sacrificio, ma per raggiungere un obiettivo bisogna fare fatica. Rimanere così tanto tempo ad alti livelli è difficilissimo, ed è una cosa che richiede tanti sacrifici. I giovani di oggi hanno bisogno di esempi positivi, e questo lo è”.