Milano Premier Padel, per Belasteguín e Bergamini è febbre Mondiale

MILANO - Testa e cuore divisi tra Milano e Qatar. Sì, perché mentre all'Allianz Cloud ci si sfida a colpi di bandeja e chiquita, in Medio Oriente si gioca la coppa del mondo. A tal proposito, Belasteguin e Bergamini sperano in un calendario clemente che possa permettegli di piazzarsi davanti alla televisione per godersi i quarti di finale in programma domani (venerdì 9 dicembre), che vedranno sfidarsi Croazia e Brasile alle 16 e Olanda e Argentina alle 20. C'è dunque aria di "derby", con Selecao e Seleccion che, in caso di vittoria, si ritroverebbero una contro l'altra in semifinale.

Bergamini pronto per Croazia-Brasile La speranza è di non ritrovarsi in campo mentre l’Albiceleste e la nazionale verdeoro sono in campo anche se prima, come ricorda la leggenda argentina Fernando 'Bela' Belasteguín, "bisogna vincere questa sera prima di pensare a domani e al Mondiale…". In ogni caso "la vedremo tutti insieme" rivela Lucas Bergamini, brasiliano doc che ha appena sconfitto l’amicone Pablo Lima, testa di serie numero 3 del torneo insieme all’argentino Franco Stupaczuk: "In hotel abbiamo una sala con un maxischermo e le partite le vediamo tutti insieme, certo ora diventa importante e se Pablo resta anche domani Croazia-Brasile ce la vediamo insieme, sennò mi sa che questa volta mi chiudo in camera da solo e soffro!", scherza Lucas portandosi dietro spirito della sua terra. E poi racconta: "Ma sì le partite è bello vederle tutti insieme, certo se segna l’Argentina mi giro dall’altra parte, mica posso esultare con loro… Però spero che vincano contro l’Olanda perchè noi dobbiamo battere la Croazia per poi incontrarli in semifinale… È lì che li aspettiamo, vogliamo la finale eliminando proprio loro!", ride Bergamini, raggiante dopo aver battuto la coppa numero 3 del torneo. "Se scommettiamo tra noi? Uuuuh certo, una cena, una bibita, la racchetta! - rivela il fortissimo giocatore brasiliano che ha giocato anche in Italia per il canottieri Aniene -. È tutto molto allegro e divertente, ma la sana rivalità c’è eccome, ci mancherebbe".