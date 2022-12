Milano Premier Padel, Chingotto e Garrido ai quarti: ora per 'Fede' c'è il derby con Tello

MILANO - C'è grande attesa per il derby argentino ai quarti del Milano Premier Padel. Dopo aver giocato per ben otto anni in coppia, infatti, Federico Chingotto e Juan Tello si ritroveranno non più dallo stesso lato del campo, bensì uno di fronte all'altro. Il "Super Raton", infatti, ora gioca con Javi Garrido, mentre "El Gato" condivide il campo con Paquito Navarro.