Galan-Lebron, che show al Milano Premier Padel: Marcos e Ramirez ko in 54'

MILANO - In appena 54 minuti e con il netto punteggio di 6-2, 6-4, i fuoriclasse spagnoli Alejandro Galan e Juan Lebron hanno sconfitto i connazionali Raul Marcos e Ivan Ramirez in un Allianz Cloud sempre più vicino al sold out. La coppia numero uno al mondo accede così ai quarti di finale (in programma venerdì alle 17) del Milano Premier Padel P1 contro Momo Gonzalez e Alex Ruiz, sesta testa di serie del torneo. L’asticella inevitabilmente si alzerà, e chissà se i tre volte campioni in questa stagione (Roma, Parigi e Madrid) riusciranno a superare il venerdì, cosa non riuscita una settimana fa in Messico.