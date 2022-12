L'8 dicembre una volta segnava l'esordio stagionale sulla pista da sci. Oggi c’è un’altra “pista” molto ambita: quella blu dell’Allianz Cloud, che fino a domenica ospiterà i campioni del Premier Padel P1. Le semifinali sono previste per sabato 10 dicembre, mentre la finale sarà domenica 11. Per l'evento c'è ancora qualche biglietto disponibile. L'atmosfera è quella dei grandi tornei di tennis: maxi-palle da far autografare ai campioni, la fila nell’area Expo per una foto (l’ingresso per la zona commerciale è gratuito), i food truck in cui si può mangiare e bere qualcosa presi d’assalto. L'evento coinvolge tifosi provenienti da tutta Italia, tutti accomunati dallo stupore nel veder giocare questi campioni.