Milano Premier Padel, Belasteguin vola in semifinale...e a vedere Messi!

MILANO - Al Milano Premier Padel P1 l'argentino Belasteguin ed il compagno Coello hanno battutto per 6-3, 6-4 la coppia spagnola Sanchez/Semmler staccando il pass per la semifinale contro i dominatori del Ranking Galan e Lebron. Una supersfida, attesissima dal pubblico dell'Allianz Cloud, che però dovrà attendere. Invece Bela corre via veloce, ha molto da fare, in primis "consolare" Bergamini per l'eliminazione del Brasile, poi andare a tifare l'Argentina del suo amico Messi, nel quarto di finale con l'Olanda: "Atmosfera fantastica per giocare con un pubblico davvero caloroso, sono soddisfatto della nostra prestazione siamo già concentrati sulla semifinale di domani".