José, il "limpiacristales" idolo dell'Allianz Cloud: "Acqua, Cholismo e passione"

L’idolo dell’Allianz Cloud è José, 41enne di Madrid, tifoso dell'Atletico Madrid ("Soy Cholista") e lavoratore come "limpiacristales", ovvero lavavetri. La sua professione non è da sottovalutare poichè per garantire la perfetta visibilità del gioco sia a chi è in tribuna che ai telespettatori servono dei vetri perfettamente puliti, e poi perché un vetro sporco può condizionare il punto, e quindi la partita, e quindi il torneo. Tra un set e l’altro tocca a José: la playlist di Carletto DJ lo accende, e lui – il freestyler dei lavavetri – in un minuto sistema tutto, facendo della pulizia dei vetri un’arte, a tempo di musica.