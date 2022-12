Milano Premier Padel: sold out! In 5000 per le semifinali

MILANO - Solo posti in piedi. Dopo la grande affluenza nel giorno della festa dell’Immacolata e il ‘quasi sold out’ di venerdì scorso, fuori dai cancelli dell’Allianz Cloud c’è il cartello ‘tutto esaurito’. Non c’è un seggiolino libero nel giorno delle semifinali del Milano Premier Padel P1. Fino alla tarda mattinata qualche biglietto ancora disponibile per le due sfide del sabato c’era, ma l’ultima scorta è andata via in poche ore, polverizzata. La risposta dei padelisti italiani è stata straordinaria: mai, da queste parti, si erano viste cinquemila persone in un palazzetto per vedere il padel. A Roma, nel giorno della finale del Major, sulla Grand Stand Arena del Foro Italico lo spettacolo fu identico: sold out per ad ammirare il trionfo di Galan e Lebron, con tanto di show di Paquito Navarro, sconfitto ma ‘animatore’ di un ballo di gruppo sugli spalti al ritmo di Freed from Desire, rivisitato in ‘Paquito is on fire’. Stesse scene, nelle pause per il cambio di campo qui a Milano dove, davvero, si sta scrivendo una pagina straordinaria di questo sport.