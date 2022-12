Milano Premier Padel, Cozzoli: "La pratica sportiva trasformata in eccellenza"

MILANO - “In questa settimana abbiamo avuto un’altra dimostrazione della forza del Padel, un perfetto esempio di come la pratica sportiva si possa trasformare nell’eccellenza dei grandi campioni“. Così, nella conferenza stampa di chiusura del Premier Padel in programma all’Allianz Cloud di Milano, si è espresso il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli: “La prima testimonianza l’abbiamo avuta a Roma la scorsa primavera, ospitando al Foro Italico il Major, uno dei quattro tornei mondiali più importanti. Ora a Milano ne abbiamo la conferma e siamo lieti di celebrare questo sport, ormai entrato nel tessuto della pratica sportiva, e questa manifestazione”. Il numero uno di Sport e Salute, dopo aver sottolineato l’importanza dei grandi eventi sportivi internazionali, “che costituiscono un driver per il turismo, l’economia e l’aumento della pratica sportiva”, si è detto “felice aver collaborato all’organizzazione dell’evento, mettendo a disposizione il nostro entusiasmo e la nostra esperienza”.