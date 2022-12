Milano Premier Padel, presentata la nuova racchetta Adidas

In occasione della Tappa Italiana del Premier Padel, disputata all’Allianz Cloud di Milano dal 5 all’11 Dicembre, e che ha visto al via i più importanti giocatori professionisti al mondo di questa disciplina, presso lo stand Adidas, Advanced Distribution - distributore esclusivo in Italia del marchio tedesco – è stata presentata la nuova racchetta Adipower Multiweight. La pala, disponibile in due versioni “Control” ed “Attack”, ha una nuova tecnologia che la rende estremamente modellabile sia a livello di peso che di giocabilità.