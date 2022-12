Cupra Fip Finals 2022, Cortiles-Castello trionfano in finale!

TORINO – Erano le teste di serie numero uno e, come si dice in questi casi, hanno rispettato il pronostico. Le spagnole Anna Cortiles e Jessica Castello alzano il trofeo di queste Cupra Fip Finals 2022 battendo in finale 7-6 , 6-0 la grande sorpresa del torneo, la coppia italo-spagnola formata da Marta Borrero e Carlotta Casali , arrivate all'epilogo delle Finals dopo aver battuto le teste di serie numero 2 – Vinci-Sussarello – e le numero tre del torneo nella semifinale di sabato, Marchetti-Pappacena .

La partita

Ci sono state due finali in questa finale, un gioco di parole per dire che c'è stata una partita, quella in cui Casali-Borrero nel primo set hanno breakkato due volte le spagnole portandosi fino al 5-2, e poi ce n'è stata un'altra, nella quale le spagnole si sono impennate al punto di infilare 11 game (tie break compreso chiuso sul 7-1) concedendone soltanto un alle avversarie. Va detto come Casali-Borrero abbiano giocato un padel perfetto contro le spagnole, partite un po' a scarto ridotto, per poi subire la rimonta quando sembrava che avessero in pugno il set. Una rimonta che ha lasciato il segno sul piano mentale, perchè da quel momento in poi non c'è stata più partita, fino al secco 6-0 finale.