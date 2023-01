Diletta Leotta all'open day del Padel Palace

La padel mania colpisce ancora. Dopo un periodo di rodaggio, venerdì 27 gennaio, dalle 11.00 alle 18.00, Padel Padel (via Privata Alfredo Soffredini, 16 – Milano) apre ufficialmente i battenti con l’Open Day che vede Radio 105 come media partner. La nuova struttura indoor, che conta 5 campi (3 doppi e 2 singoli) riscaldati e di ultima generazione, aperta 365 giorni l’anno, si toglie il velo, rivelandosi agli amatori e ai giocatori più navigati.

In primavera Padel Palace ospiterà anche l’area bistrot di chef Alessandro Borghese, diventando di fatto un polo di attrazione per gli sportivi e gli amanti della cucina.

L’evento è organizzato in collaborazione con Harmonia e Mas Padel, che durante l'Open Day darà la possibilità di provare le racchette da personalizzare come ha fatto Padel Palace, sfruttando la base della linea di racchette Mas Padel. Una linea che ha riscosso grande successo su Amazon, dalla Starter Level Kontrol passando per la Medium Rival fino al nuovo gioiello Padel Pro, per i più avanzati.