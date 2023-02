Rocca San Giovanni, un serbatoio di giovani talenti

La struttura

Cinque in tutto i soci: oltre a Fabio Lombardi anche Alessio De Santis, Antonino Labate, Enrico Sabetta e Marco Lombardi. Ad oggi il centro conta ben 400 iscritti. Con una scuola che è il fiore all'occhiello grazie al suo serbatoio pieno di talenti. Merito anche del lavoro di Laura Battistini, maestra nazionale che è stata nominata referente regionale per il padel. «Tra i nostri giovani abbiamo due ragazzi che si stanno distinguendo in ambito nazionale avendo vinto diversi tornei Fitp lo scorso anno. Si tratta di Jacopo Mancini e Lucio Lombardi – neo diciottenne – che nei prossimi mesi, una volta ottenuto il diploma di maturità, si trasferirà in Spagna per gli studi universitari e per curare sempre di più la sua crescita nell'ambito del padel». Il centro è stato designato dalla federazione come Cpa (centro periferico di aggregazione) di formazione per gli under 18. «Dal 2021 – sottolinea inoltre Fabio Lombardi – siamo una delle prime scuole di padel riconosciute in Abruzzo con istruttori che seguono i corsi dei più piccoli già dall'età di 6 anni e partecipiamo ogni anno al progetto della Fitp "Racchette in classe": per due edizioni la nostra squadra, la Asd Rocca Padel, ha vinto il campionato regionale di Serie D e lo scorso anno ha partecipato al campionato di C. Nella prima edizione del torneo under 23 siamo arrivati in finale scudetto dove abbiamo perso con il Mas Padel di Catania. Per il futuro l'obiettivo è sempre quello di promuovere attività per i nostri soci. Partecipiamo per il secondo anno di fila alla Coppa dei Club Abruzzo e prenderemo parte ai campionati Fitp di C con la squadra maschile e femminile».