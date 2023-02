Padel, Coppa dei Club 2023: al via la fase romana

Il torneo

Al termine della fase a gironi, in programma il 5 marzo, le squadre saran- no suddivise in tre tabelloni distinti in base al piazzamento ottenuto, con le finaliste del tabellone principale, denominato "Pro Team", che accederanno alla finale nazionale Padel MSP Italia, in programma dal 7 al 9 luglio al Ternana Padel. L'Umbria ospiterà quindi per la prima volta la fase nazionale, un territorio che ha visto crescere esponenzialmente le squadre partecipanti alla Coppa dei Club regionale. Al momento, la Coppa dei Club in Umbria ha varcato il giro di boa, dove troviamo nei due gironi perugini rispettivamente al comando il Thunder Love (gestito dal figlio di mister Serse Cosmi) e il Buenos Aires Padel, mentre nei gironi del ternano, comanda la classifica del girone A il Ternana Padel e nel girone B la coppia formata da Sparta

Padel Verde e Foligno Sport Center. Tra le 48 formazioni presenti, anche l'Arena Padel di Marco Materazzi e Andrea Barzagli. Rimaniamo in Centro Italia, dove l'Abruzzo segna un altro record: 33 squadre iscritte con partenza fissata al prossimo weekend, provenienti da Chieti (10 squadre), Pescara (12 squadre) e Teramo (11 squadre). Tra le formazioni al via, il Padelmania di Luigi Di Biagio, che ha ospitato la Finale Nazionale 2022 e il Blanco Padel di Eusebio Di Francesco.

Dall'Abruzzo saliamo in Emilia-Romagna, partecipante a tutte le edizioni della Coppa dei Club. Domani scadrà il termine per iscriversi e si contano 21 squadre che cercheranno di togliere lo scettro di campione regionale al Pro Parma Padel Academy, da tre anni leader incontrastato sul territorio e vicecampione Nazionale. Saliamo più a Nord dove in Veneto partirà in questo mese la Coppa dei Club con 13 squadre rappresentanti 9 province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Conferma la sua presenza anche la Sardegna con 22 formazioni che inizieranno a divertirsi sui campi da gioco dell'Isola da metà febbraio. Tutti a caccia del sogno tricolore, che da quattro anni è stabile nella Regione Lazio, regina dell'albo d'oro con quattro successi consecutivi (dal 2019 al 2022), davanti a Emilia-Romagna (2018) e Toscana (2017), rispettivamente ferme a un trionfo. Media partner della manifestazione Corriere dello Sport-Stadio, Tuttosport, Today, Mr Padel Paddle, SportClub e Primapress.