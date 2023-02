«Padel e social che successo»

Agente immobiliare ma soprattutto star di TikTok, con oltre 1 milione di follower. Nunzio Fresi è uno dei volti amatissimi dei social insieme alla sua famiglia, in particolare la figlia Ginny , con la quale pubblica video molto divertenti e sarcastici. Ma oltre alla passione per i social, Fresi è un grande appassionato di sport e di recente è rimasto affascinato dal padel: « Ho iniziato a giocare la scorsa estate in Sardegna , mio fratello Simone giocava già da un anno. Il padel mi è piaciuto sin da subito, soprattutto il fattore competitività contro mio fratello, un aspetto che dura da tempo da quando avevamo la PlayStation a casa. E già alla prima volta l'ho battuto! Per anni ho giocato a calcio e praticato taekwondo, ma ora l'età non mi consente di continuare in questi sport. Invece il padel è adatto a ogni fascia d'età, l'approccio è più semplice . Se vuoi divertirti con quattro amici, esce immediatamente una partita competitiva».

Padel e social

Nunzio, volto della Nazionale Italiana Artisti Tv, è di origini sarde ma vive stabilmente a Monza insieme alla sua famiglia, la moglie Federica e la figlia più grande Virginia: «A Brugherio non ci sono campi ancora, andiamo a giocare nei paesi vicino nella pausa pranzo o la sera. La mia famiglia è venuta a vedermi giocare la prima volta al Padel Trend Expo a Milano». Una famiglia spesso ritratta insieme su TikTok, dove anche il padel ha preso posto nei tanti video postati da Nunzio: «Il primo video sul padel era la prima volta che sono entrato in un campo contro mio fratello - continua il tiktoker - è diventato super virale perché per scherzo si scommetteva su chi avrebbe vinto, postando sondaggi. Il padel, oltre ad essere aggregante, è sicuramente uno sport molto social perché può coinvolgere chiunque». Uno sport che per il celebre tiktoker continuerà a crescere: «Ne sono certo - conclude Nunzio Fresi - a Brugherio non ci sono campi ma so che se ne stanno facendo otto. C'è molta richiesta e infatti non si trova posto quando cerchi un campo. Molti amici mi chiedono di aprire dei campi da padel, io lascio una porta aperta, perché mi piacerebbe avere un posto di aggregazione dove poter mangiare e giocare. Per me lo sport è importante, ci sono cresciuto ed è per questo motivo che alle mie due figlie sto insegnando quanto sia fondamentale nella vita».