Padel, Di Giovanni si racconta: "Sto vivendo una seconda giovinezza"

Nato a Chieti il 25 dicembre 1987, Lorenzo Di Giovanni ha trovato nel padel una seconda giovinezza agonistica. La cosa che colpisce di Lorenzo è il suo talento naturale e la crescita che sta avendo negli anni, giocando per altro a padel relativamente da poco tempo. Ex coach delle tenniste Roberta Vinci e Francesca Schiavone, l’abruzzese è stato n.1 in Italia nel 2021 e vice campione nel 2019 e 2022. Gioca in nazionale dal 2021, con una medaglia d’argento agli Europei di Marbella ed un quinto posto ai Mondiali Doha.