A Rende lo sport si chiama Cupra Padel Center

Uno sport che... Rende. Il gioco di parole ci porta in Calabria, per l'esattezza in provincia di Cosenza. Nino Covelli, 33 anni, è il presidente del Cupra Padel Center di Rende. Prima era un semplice giocatore, il classico amatore innamorato di questa disciplina. Al punto da decidere di coniugare il trasporto verso il padel con il business. Appassionato dello sport del momento e allo stesso tempo imprenditore. «Questo circolo - dice Covelli - esiste da più di due anni. Escludendo la palestra qua dentro ci sono soltanto campi di padel: sette in totale, tre scoperti e tre indoor, più un altro individuale, al coperto, un poco più piccolo per chi preferisce giocare uno contro uno. La larghezza passa da 10 a 6 metri, mentre tutto il resto rimane invariato. La scelta di creare un circolo come questo è stata dettata dal fatto che all'inizio da queste parti non c'erano campi coperti. Ho intravisto le grandi potenzialità di questo sport e ho deciso di sposare il progetto». Il padel in Calabria è letteralmente esploso dopo lo scoppio della pandemia, come certificano i numeri. «C'è stato un vero e proprio boom - sottolinea il presidente del Cupra Padel Center di Rende - sono nate tantissime strutture, forse in modo esagerato per l'utenza che abbiamo. Diciamo che probabilmente ci sono fin troppi campi rispetto alla richiesta naturale...». Il circolo rendese conta circa 150 iscritti. «Siamo aperti dalla mattina alla sera, gli orari di punta sono quelli di pranzo e dalle 17 in poi - prosegue l'imprenditore -. La nostra realtà ha deciso di puntare forte sui giovani. Abbiamo infatti una scuola per ragazzi dai 13- 14 anni in su, oltre ai corsi per gli adulti, e uno riservato solo alle donne. Vorrei ringraziare il lavoro dei miei maestri Fitp Paolo De Rango e Soter Gallo, inoltre abbiamo una squadra iscritta ai campionati federali che è appena salita in serie C sia con maschile con femminile. In più nelle nostre file militano i campioni regionali Francesco Veneziano, 23 anni, e Guido Martire, 28 anni. Siamo molto soddisfatti, siamo diventati un punto di riferimento per la Calabria, la Federazione ci ha assegnato le prequalificazioni del Premier Padel per quanto riguarda la fase provinciale, dal 22 al 26 febbraio. Per noi questo è motivo di grande oroglio. Vogliamo consolidarci nel territorio, l'obiettivo è coinvolgere sempre più amatori e giovani»