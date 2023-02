Mediterranea Padel Cup, iniziata la seconda edizione

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, con le finali internazionali disputare all’IK center di Malta dove si sono affrontati nella varie categorie le squadre della Sicilia, della Grecia e di Malta, a gennaio 2023 è iniziata la seconda edizione della Mediterranea Padel Cup, ideata dalla Sicily Padel Events. Tante le novità in questa seconda edizione, con quasi tutti i circoli della varie province siciliane e di alcune città italiane ed estere che hanno aderito all’evento. “Numerosissime le squadre che ogni circolo ha allestito per cercare di arrivare nei primi posti e difendere i colori del proprio club nella finali di Perugia che si disputeranno ad aprile”, dice Mario Musotto della Sicily Padel Events. Oltre 800 giocatori che si danno battaglia in più di 40 circoli. “La prima edizione è stata un gran successo, oltre le aspettative- continua Silvio Palumbo-. Quest’anno abbiamo introdotto una nuova formula, che coinvolge direttamente i circoli che formano le squadre per difendere i propri colori sociali e volare a Perugia nella rinomata struttura del Thunder sport center, diretta da Nicola Masiello”. Lo stesso Masiello si dice entusiasta: “Siamo onorari di ospitare un evento di così grande risalto- dice- anche internazionale visto che ci saranno ragazzi che da gente città italiane e non. Noi cercheremo di dare massima disponibilità e fare sentire gli atleti come a casa. E’ solo l’inizio, quest’anno le finali si svolgeranno da noi ma nei prossimi anni saremo pronti ad andare dove sarà disputata la Mediterranea Padel Cup”. Questa seconda edizione si arricchisce della prestigiosa partnership del rinomato centro dermatologico Ferro di Raffadali, una struttura altamente all’avanguardia nel panorama siciliano e non solo: “Ho deciso di sposare l’evento della mediterranea Padel cup, perché credo nello sport e in particolare in questa competizione che è riuscita in poco tempo ad affermarsi nel panorama del Padel a livello internazionale” dichiara Giuseppe Ferro titolare del centro che, tra l’altro, fornirà le maglie ufficiali ai giocatori. La Mediterranea Padel cup, tra le altre cose, riesce a calamitare tanti giocatori ad Agrigento diventando, così, anche un veicolo promozionale del territorio e delle sue bellezze. Quattro le categorie ammesse: Serie A maschile (livello intermedio); Serie B maschile (livello principiante); Serie A femminile (open) e Serie B femminile (principiante).