Davide Silvestri: "Padel, amore a prima vista"

L'incontro

L'attore è anche un grande appassionato di sport e non è un caso che nel padel sia stato uno dei primi a scendere in campo: «Ho scoperto questo sport circa dieci anni fa - le parole di Davide, volto noto della Nazionale Italiana Artisti Tv - avevo appena comprato casa a Monza Brianza e sotto casa stavano realizzando un campo da padel. Solo un mio amico lo conosceva, avendolo provato in Spagna. Iniziammo a giocare tra vicini di casa per divertimento e goliardia. Poi ci siamo appassionati, prendendo qualche lezione. La scorsa estate in Sardegna ho giocato spesso. Ora per via dei tanti impegni che ho non riesco a scendere tante volte in campo». Una delle recenti apparizioni di Davide è stata al Padel Trend Expo di Milano, il primo evento italiano interamente dedicato al padel. Fin dal primo istante Davide ha intuito le potenzialità di questa disciplina sportiva: «Appena terminata la prima partita avevo subito detto ai miei amici che bisognava investire sui campi anche come opportunità di business. Ma non avendo nessuno che mi seguiva, il tempo necessario e il fuoco economico a disposizione, quest'idea non si realizzò. Capii immediatamente che questo sport sarebbe esploso a Milano come in Lombardia e i fatti mi stanno dando ragione. La dinamica della competizione, l'adrenalina, il mix tra tecnica e tattica rende questo sport molto piacevole e divertente. Al momento non ho in cantiere di investire sui campi da padel ma se qualcuno fosse interessato mi unirei volentieri a un progetto. È uno sport che continuerà a crescere, ne sono certo».

Gli impegni

Davide è appena reduce dal Festival di Sanremo, dove ha seguito il cugino e frontman dei Modà Kekko Silvestri, anche se una coppia di padel tra mondo della musica e dello spettacolo non è all'ordine del giorno: «Purtroppo mio cugino ha dei problemi con la schiena, quindi non possiamo giocare insieme a padel». Tra i tanti impegni di Davide, ci sarà proprio il tour che vedrà impegnato Kekko: «Da fine marzo sarò il suo assistente personale - conclude l'attore - sia nel tour estivo che invernale. Inoltre, continuerò a investire sulla crescita del mio birrificio, Birra Lira, con la distribuzione in tutta Italia e con una serie di eventi estivi. Infine, a gennaio 2024 uscirà il film “Nina dei Lupi” che mi vedrà nel ruolo di co-protagonista». Sport, cinema, musica: la combo vincente di Davide Silvestri.