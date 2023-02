Premier Padel a Doha: tante sorprese, nuove coppie e ritorni

Riparte da Doha la stagione del Premier Padel, il Circuito ufficiale della Federazione Internazionale Padel, con la partnership strategica del QSI (Qatar Sport Investments) e della PPA (Professional Padel Association). Dopo la prima straordinaria annata, che ha proiettato il padel sulla scena globale, andando a calcare palcoscenici di assoluto prestigio come il Foro Italico a Roma o il Roland Garros a Parigi, i migliori giocatori al mondo si ritroveranno in Qatar, come lo scorso anno, per l'inizio della seconda stagione targata Premier Padel.

Il gioco delle coppie

Tante saranno le differenze nelle coppie per il 2023, alcune delle quali già viste sul finire della scorsa stagione. Si ripartirà sicuramente dalla coppia n.1 al mondo, Ale Galan-Juan Lebron, vincitori di quattro tornei Premier Padel, tra cui spiccano le affermazioni in due templi sacri come il Foro Italico e il Roland Garros. Saranno sempre loro la coppia da battere e, dietro il duo spagnolo, si sono formate delle coppie che proveranno ad imitare il loro stile di gioco aggressivo. I vincitori del Major di Doha si sono infatti separati: Paquito Navarro fa coppia con l'argentino Juan Tello, con il quale sta cercando di affinare l'intesa e un nuovo ruolo in campo, che lo vede giocare non più a sinistra ma a destra. Ritorno al passato invece per l'ex compagno Martin Di Nenno, in coppia con il connazionale Franco Stupaczuk, di nuovo insieme dopo otto anni, alle spalle solo del duo inarrivabile Galan-Lebron come ranking FIP.

Giovani e veterani

Molta curiosità per la giovanissima coppia Arturo Coello e Agustin Tapia, che cercheranno di sfruttare il loro immenso talento per scalare il ranking. Da valutare la sintesi della coppia in campo, data la giovane età e l'assenza dei "guru" che hanno accompagnato la loro crescita in campo in questi anni come Fernando Belasteguin e Sanyo Gutierrez, rispettivamente in coppia fino allo scorso con l'iberico e l'argentino. Proprio i due senatori hanno deciso di tornare insieme nel 2023 e senza dubbio regaleranno un padel di altissimo livello, unendo saggezza tattica e qualità sconfinate. «C'è grande entusiasmo da parte nostra per l'avvio della seconda stagione, sarà di consolidamento di quanto fatto lo scorso anno e di sviluppo per portare novità e cercare di rendere il nostro sport ancora più spettacolare. Ci sarà la Categoria Femminile a Roma? È il nostro sogno e faremo in modo che si trasformi in realtà», le parole del Presidente FIP Luigi Carraro.