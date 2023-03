Premier Padel, è festa argentina

La strada del successo

La strada è stata lunga ma dopo l'assaggio ai Mondiali di Dubai, i due argentini sono tornati insieme quest'anno e si affermano come una delle coppie più difficili da battere del tabellone. Il successo in Qatar, inoltre, è il secondo consecutivo per Di Nenno visto che proprio Martin aveva conquistato, in coppia con Paquito Navarro, il Major nel 2022 al Khalifa International Tennis & Squash Complex. Per Franco Stupaczuk è invece la terza affermazione nel Circuito Premier Padel, dopo i due successi della scorsa stagione. I Super Pibes hanno sconfitto domenica scorsa i due “senatori" del Circuito e leggende del padel, Fernando Belasteguin e Sanyo Gutierrez, per una finale tutta argentina, a conferma del ruolo da Campioni del mondo in carica che ha visto trionfare la nazionale albiceleste ai recenti Mondiali del Qatar. L'Ooredoo Qatar Major Premier Padel ha riservato molte sorprese per i tanti appassionati che hanno seguito il torneo in televisione, come ad esempio la prematura uscita della coppia n.1 al mondo Ale Galan-Juan Lebron, sconfitti ai quarti di finale dal duo Gonzalez- Ruiz. Se lo scorso anno era stato il trionfatore di Doha, quest’anno Paquito Navarro non ha invece rispettato le attese, uscendo agli ottavi di finale, in coppia con l’argentino Juan Tello, contro Sanchez- Campagnolo. Terminata la prima tappa di Doha, il Premier Padel ritornerà a luglio quando vedremo due tappe consecutive: al Foro Italico dal 10 al 16 luglio per il Major tricolore e dal 17 al 23 luglio a Madrid, per il primo torneo Categoria P1. Otto in totale le tappe nel 2023, con Mendoza (Argentina), Parigi (Francia), NewGiza (Egitto) e Monterrey (Messico) prima del gran finale che si terrà ancora una volta in Italia, a Milano dal 4 al 10 dicembre.