Padel Italy X-Perience: giornata conclusiva da record. Quanti vip alla Fiera di Roma!

ROMA - Giornata trionfale e indimenticabile quella andata in scena alla Fiera di Roma per l'ultimo appuntmanento della PIX-Padel Italy X-Perience’, l'evento fieristico sportivo che ha attirato praticanti e appassionati: la kermesse ha infatti registrato numeri da record con oltre 10mila visitatori che hanno potuto godere delle esposizioni, dimostrazioni, tornei e giochi per tutti. Una tre giorni il cui bilancio non può che essere positivo, come sottolineato da Rolando Luzi, Ceo di Padel Expo Italy: "Oggi la giornata è dedicata ai Vip, Influencer e al grande torneo di padel, con la prima tappa dello Slam. C’è stata tantissima gente e sono tutti contenti. Siamo felici perché abbiamo dato tanta amicizia e solidarietà. Ci saremo anche il prossimo anno, anche perché l’assessore Alessandro Onorato ci ha chiesto di essere inseriti nei ‘Grandi eventi’ della Capitale e quindi ci prepareremo ancora meglio”.