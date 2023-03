Coppa dei Club Umbria, inizia la fase ad eliminazione diretta

Conclusa la fase a gironi, la Coppa dei Club Regione Umbria entra nella fase calda del “dentro” o “fuori”. Lo scorso weekend infatti sono terminati i quattro gironi, due della provincia di Terni e due della provincia di Perugia, al termine dei quali sono state decretate quattro squadre campioni di ogni Girone, otto squadre nei Play Off di spareggio e ben sedici in Silver Cap Bartoccini. Le 8 squadre qualificate ai Play Off di spareggio (la 2° e la 3° di ogni girone ) e le 16 qualificate alla Silver Cap Bartoccini ( dalla 4° alla 7° di ogni girone) si affronteranno nel primo scontro diretto il 25/26 Marzo prossimo dove le qualificate del girone A affronteranno quelle del girone C e quelle del girone B affronteranno la D. Ad attendere i vincitori dei Play Off di spareggio saranno le prime qualificate di ogni girone: Ternana Padel, Thunder Love Perugia, Buenos Aires Perugia e Sparta Padel Verde di Acquasparta (Terni). A comporre gli scontri diretti dei play off di spareggio del 25/26 Marzo, come detto le 2° e 3° classificate dei gironi: Romita Padel Arancio-Pro Padel Orange, Super Padel Arancio-Collescipoli Sporting Club Blu, Foligno Sport Center-Grata Loca, Family Padel-Ternana Padel Black. Per la Silver Cup Bartoccini, nel weekend si terranno i seguenti incontri: Massa Martana Verde-Perugia Padel Arena, Clitunno Padel-Bastia Padel, Perugia Padel-Sparta Padel Rossa, Bandeja Padel Club-Mapepa Gold, GP Padel-Super Padel Arancio, Pala Padel Nera-Magione Padel Club, Thunder Struck-Happy Village, Pro Padel Black-King Padel.