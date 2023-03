Spector Padel House: il club di Venezia

VENEZIA - Nella zona di Mestre, in Via Linghindal 7, sorge la terza House del network Spector Padel House, un luogo diverso rispetto agli altri club di SPH perchè nasce nel cuore di un grandissimo progetto di riqualificazione urbana, e in questo caso particolare, di un grande capannone. Inaugurato a novembre, il club è ormai attivo al 100% con corsi, lezioni ed eventi, non solo del network SPH ma anche locali. Chi troviamo però ad accoglierci al club? Anche in questo caso come per tutte le altre House del network, abbiamo Marco il Club Director, colui che si occupa di gestire tutte le attività manageriali del club e non solo - è stato anche fortemente attivo in tutta la parte di costruzione e riqualificazione. Suo braccio destro è Alessandro, il Padel Manager che ha in gestione tutta la parte di campo, lezioni e tornei. Accanto a loro, c’è tutto il Team di segreteria che si occupa dell’operatività quotidiana, Elena, Daniela Andrea, Manuel, Tommaso, Simone, Filippo e Marco. Un gruppo di lavoro numeroso ma che per questo contribuisce ogni giorno a creare il contesto di “casa” e famiglia, esattamente l’incarnazione della visione di Gustavo Spector e di SPH. In campo poi troviamo Alejandro e Matteo i due Coach del Team che con estrema dedizione e passione ogni giorno lavorano per far amare la disciplina del padel e far incrementare il numero di padelisti nella zona. Se siete curiosi, date un’occhiata ai loro profili social (@sph.venezia ndr.)