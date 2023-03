Spector Padel House: il club di Milano-Barona

MILANO - Eccoci presso l’Headquarters della Spector Padel House di Gustavo Spector: la House di Milano-Barona. Situata a Milano sud, in Via Ovada 22, il club, storico circolo di Milano, legato alla famiglia Caccia-Dominioni, raccoglie al suo interno non solo il padel ma anche altre discipline sportive. Immersa nel verde, la House accoglie quattro campi coperti di nuova generazione, ai quali se ne aggiungeranno altri quattro nei prossimi mesi (@sph.milanobarona ndr).