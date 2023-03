Nel cuore della Tuscia il padel ha conquistato tutti

Tre campi al coperto che entro la fine dell'anno raddoppieranno. Si pensa in grande alla Scuola Padel Viterbo-Ferentum Arena. Siamo nel cuore della Tuscia. Qui, nella città dei Papi fondata dagli etruschi, il padel ha conquistato pure i bambini. Merito anche dei corsi organizzati all'interno del circolo per i piccoli, a partire dall'età di sei anni, mirati all'avviamento al gioco. La struttura è nata nel 2019: «Questo è stato il primo circolo di padel a Viterbo e provincia - sottolinea Giovanni Marcucci, che gestisce il club -. L'idea di creare l'impianto è venuta a una società di Milano, poi siamo subentrati noi. Verso la fine del 2020 poi ci hanno proposto di prendere in gestione il circolo. Noi lavoravamo già lì perché ci occupavamo

della scuola, così abbiamo deciso di accettare. Le cose stanno andando molto bene, i campi sono sempre pieni, dalle 8.30 alle 23. Credo anche per grande merito della parte didattica che ha fatto da traino a tutto il resto. E in più adesso è in dirittura d'arrivo la realizzazione di altri tre campi al chiuso. Tutto questo fa sì che le nostre attività non si fermino mai, anche in caso di pioggia, vento e freddo». Si tratta della prima scuola di padel a Viterbo con istruttori federali Fitp. Oltre alle lezioni per bambini, ci sono anche dei corsi di pre agonistica e agonistica, oltre a quelli classici per gli adulti con lezioni individuali e collettive, pacchetti famiglia e padel fitness circuit. Obiettivo: migliorare nel gioco e nella forma fisica. Il circolo Scuola Padel Viterbo-Ferentum Arena dispone inoltre di una palestra, zone relax e ristoro e un servizio navetta per i ragazzi. «Gli iscritti - prosegue Marcucci - sono circa 500, di tutte le età praticamente (dai 6 ai 70 anni). Ovviamente crediamo molto nella formazione, abbiamo cinque istruttori mentre i ragazzi sono circa 50, alcuni “pescati” direttamente dai rispettivi istituti scolastici. Per quanto riguarda i campionati federali, a maggio disputeremo la Serie D sia con gli uomini che con le donne. Abbiamo 20 giocatrici, credo sia un buon numero, segno che dalle nostre parti sta crescendo anche il movimento femminile. Il nostro sogno nel cassetto? A settembre organizzeremo nei nostri campi un secondo torneo open e vogliamo portare i migliori giocatori italiani qui a Viterbo, già nella prima edizione ospitammo dei big. Senza dimenticare che nell'aprile del 2022 sono venute a giocare qua due grandi del padel come Gemma Triay e Carolina Orsi per il battesimo del Ferentum Arena».