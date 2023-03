Gibba e la passione per il padel: "Vi svelo il segreto del suo successo"

Il padel entra anche in radio . Non poteva essere diversamente: questo sport dal carattere così trasversale ha ormai sfondato tutte le porte dei media. Dal grande schermo alla televisione, anche gli speaker radiofonici sono rimasti affascinati da questa disciplina sportiva. Gilberto Penza, in arte Gibba , è senza dubbio uno dei conduttori radiofonici più famosi, tra gli ideatori della trasmissione Lo Zoo di 105 che in oltre 20 anni ha riempito le giornate dei radioascoltatori italiani. La sua passione per il padel è nata come tanti altri durante la pandemia: «Arrivo dal tennis, sono un tennista incallito - le sue parole in esclusiva - e passare dal tennis al padel non è stato facile , sono due sport diversi. Max Brigante mi ha portato la prima volta a giocare e mi ha dovuto spiegare tutte le regole. Avevo sentito parlare di questo sport in Brasile dieci anni fa. Ho pian piano capito i movimenti in campo, scoprendo l'utilizzo delle pareti e dei pallonetti, partecipando allo stesso tempo a eventi benefici e sociali con la Nazionale Italiana Artisti Tv".

Gibba e i segreti del padel

Gibba, da grande esperto di comunicazione, ci spiega il vero punto di forza del padel: «Ha una grande valenza che altri sport non hanno, ci possono giocare tutti. È uno sport di aggregazione e divertimento che mancava. Rispetto al tennis, che ritengo uno degli sport più tecnici in assoluto e dove ti senti alienato, nel padel ti puoi divertire senza grandi basi. La notevole trasversalità è il segreto del suo successo». Uno sport in continua crescita e per tutte le fasce d'età, in particolar modo per le donne: «È lo sport per l'universo femminile. Mai come in altri sport ho visto così tanta carica agonistica durante gli incontri tra donne, a oggi c'è grande richiesta per costruire altri spazi. Inoltre ho capito una cosa: come nel calcetto, per giocare a padel la gente si sposta ovunque».

Gibba e la passione per l'Inter

Insieme alla radio e al padel, il grande amore di Gibba si chiama Inter: «Mi sarei aspettato qualcosa in più in campionato, abbiamo buttato tanti punti. Spero che la sosta ci aiuti a ritrovarci, arrivare al girone di ritorno con un distacco abissale dal Napoli è grave. Con chi giocherei a padel tra i giocatori nerazzurri? Con Brozovic, ho bisogno di qualcuno che mi dia un po' di geometria e ordine in campo».