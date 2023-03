Padel Club Santa Lucia, che passione a Cagliari!

La passione per il padel decolla anche a Cagliari . Divertimento, tecnica, concentrazione e una bella dose di adrenalina. C'è tutto questo al Padel Club Santa Lucia . Due campi per giocare in doppio e uno in singolo. «Tutti e tre sono scoperti, ma ad aprile inaugureremo altri due campi outdoor - dice Gianluca Borsetti, responsabile del club -. Ormai nel padel è questo il passaggio successivo, quello che noi chiamiamo il padel 2.0. Ovvero giocare al coperto. Avere un tetto è troppo importante perché garantisce una continuità di lavoro e dà la possibil bilità di portare a termine le partite senza rimanere legati alle intemperie del tempo e mi riferisco anche al periodo estivo ».

Il Padel Club Santa Lucia ha origini lontane anche se è stato creato soltanto tre anni fa. «In questi spazi c'era prima soltanto un campo di tennis ormai dismesso - prosegue Borsetti -. Così abbiamo usato quest'area per sistemare tre campi di padel. In realtà già dal 2017 cercavamo una struttura da consacrare al padel, ben prima del boom. Avevo notato che questa disciplina sia a Roma che a Milano, ma soprattutto nella Capitale, già nel 2017 aveva preso piede. In più avevo colto dei feedback europei, come ad esempio in Spagna. Insomma volevamo essere i pionieri ma non trovavamo il posto giusto. Poi finalmente ci siamo riusciti. Oltre al padel qua c'è anche un campo di calcetto scoperto che stiamo ultimando. Il circolo è nato appena prima del Covid, abbiamo quindi potuto sfruttare il fatto che fosse una delle poche attività consentite nei periodi in cui c'erano le restrizioni. Abbiamo numerosi clienti ormai fidelizzati e altri nuovi che si avvicinano piano piano. Il padel è una disciplina che può essere praticata anche da chi non ha mai fatto sport. Nel campo singolo, ad esempio, vediamo che spesso gioca la famigliola: sfide uno contro uno tra il papà e la mamma o il papà contro il figlio».

Molto importante l'aspetto che riguarda le lezioni. «Abbiamo due istruttori, Sabrina Sannia e Gigi Aversa - aggiunge Borsetti -. I nostri campi sono a disposizione dalle 8 alle 23 e sono sempre pieni (c'è la possibilità di prenotarli anche un mese prima, ndr) ma solitamente la mattina la dedichiamo alle lezioni, fino al primo pomeriggio. Qua c'è una scuola per giovani con degli istruttori che seguono anche le persone grandi. In più abbiamo due squadre che partecipano a livello regionale al la Coppa dei Club MSP. Obiettivi per il futuro? Uno su tutti: vogliamo creare un'academy dove poter ospitare tutti, dal bambino alla persona adulta»,