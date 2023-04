Padel, Carlotta Casali scintilla iberica

Nata a Roma il 30 gennaio 1993 e n.65 del ranking WPT, Carlotta Casali Vannicelli è un’altra delle nostre migliori giocatrici che ha scelto di vivere in Spagna. I programmi erano ben diversi, oggi Carlotta ha una laurea in giurisprudenza, master in economia e nel suo futuro una carriera diplomatica. Ma poi, dopo un certo scetticismo iniziale, nel 2016 a Madrid, mentre preparava la tesi di laurea, è scoccato l’amore eterno per il padel. È stata campionessa italiana e medaglia di bronzo con la Nazionale a Doha, ma soprattutto la prima giocatrice italiana capace di entrare nelle top 100 del ranking mondiale. Ha uno stile di gioco decisamente “iberico”, con un’ottima difesa e un brillante attacco, binomio che oggi è uno dei suoi punti di forza, oltre a quello di non mollare mai un punto in campo con una “garra” incredibile.