A Foligno sport, scuola e sociale

Padel, scuola e sociale. È la formula perfetta della filosofia del Foligno Sport Center, che grazie alla collaborazione degli insegnanti di educazione fisica, ha potuto coinvolgere oltre cento studenti di tutti gli istituti superiori della città in una bellissima iniziativasportiva. La crescita del padel è sotto gli occhi di tutti e il circolo umbro ha capito che per fare il salto di qualità è necessario coinvolgere le scuole e fare in modo che i giovani possano avvicinarsi sempre di più a questo sport.

Iniziative

Il Foligno Sport Center, che vede Giuseppe Falcinelli alla direzione sportiva, organizzerà attività pomeridiane, che inizieranno da questo mese, suddivise per step. La prima metà del mese servirà per “lezioni – partita”, con l’obiettivo di far giocare tutti allo stesso livello. La seconda metà del mese, invece, sarà dedicata alla fase a gironi, con un torneo che sarà diviso in biennio e triennio, maschile e femminile. Le finali sono previste a maggio, in una giornata in cui si disputeranno quarti, semifinali e finali. In programma anche un torneo di professori e una finalissima, una sfida tra professori e alunni. Oltre alla scuola, il circolo di Perugia, nato nel 2020, ha pensato anche al sociale. Tra il 6 e il 7 maggio si terrà una maratona h24 di padel, per un evento di beneficenza in collaborazione con Emergency. Proprio alla Onlus sarà destinato il ricavato dell’iniziativa, per sostenere i centri pediatrici nei territori in cui opera Emergency.

Parola ai titolari

“In tre anni il padel è cresciuto in maniera esponenziale – spiega Fabio Marano, uno dei titolari e responsabile dell’attività funzionale - e le nostre iniziative vanno nell’ottica di coinvolgere i ragazzi attraverso le scuole, ma anche nella direzione di dare un segnale al sociale con la “24 ore” per Emergency». «Attraverso gli eventi – le parole di Gabriele Serano, un altro dei titolari – abbiamo voluto lanciare a quello che sarà il progetto della prossima stagione, ovvero una “Padel Academy” dove mettere a servizio i nostri allenatori di primo piano per tutti i ragazzi dell’Umbria». «Intorno al padel c’è molta attenzione anche da parte del mondo femminile – conclude Anna Caselli, altra socia della struttura – abbiamo registrato una crescita importante e siamo pronti a fare ancora meglio».