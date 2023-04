A1 padel, colpo fa fuoricampo: ecco gli Yankees!

La società americana Yankee Global Enterprises , proprietaria dei New York Yankees , il club di baseball più famoso della storia, nato nel 1903, ha annunciato un accordo con la Monte Carlo International Sports, per l’acquisto di una partecipazione societaria del circuito internazionale A1 Padel . La holding, capitanata dalla famiglia Steinbrenner, fornirà assistenza strategica al circuito - ex APT Padel Tour , oggi A1 Padel - per espandere e promuovere i suoi tornei attraverso tour esclusivi, a iniziare dal Nord America. «Il padel sta crescendo rapidamente e A1 Padel sta realizzando degli eventi dinamici e di alta qualità, non solo per i giocatori, ma anche per i fan e gli sponsor. Non vediamo l’ora di poter dare il nostro contributo come partner strategico per espandere il marchio A1 Padel in tutti gli Stati Uniti», ha affermato Randy Levine , presidente dei New York Yankees. Al di fuori del baseball, gli altri investimenti sportivi di YGE includono una quota di minoranza nell’AC Milan, che ha acquisito come parte dell’accordo di RedBird Capital Partners , e interessi finanziari nel settore immobiliare, ippico e nelle corse automobilistiche.

Espansione

A1 Padel è frutto del progetto del monegasco e uomo d’affari Fabrice Pastor, fondatore e Amministratore Delegato di Monte Carlo International Sports, con la Continental American Padel Federation (CAPF) nata per far crescere il padel in America e fornire ai giocatori il miglior ambiente professionale possibile. Dal suo inizio, il circuito è cresciuto molto e ospita diversi campioni che gareggiavano nel WPT, come ad esempio il “funambolo” Tolito, giocatori che hanno trovato in questa competizione nuovi stimoli anche a livello economico, attraverso montepremi davvero interessanti. «Sempre più giocatori e appassionati si avvicinano al padel e noi abbiamo grandi progetti per far crescere ulteriormente il nostro circuito e per questo non potevamo trovare un partner migliore come i New York Yankees e la Yankee Global Enterprises, proprio per rafforzare tutto il processo commerciale e di marketing che abbiamo pensato per il futuro», ha dichiarato Fabrice Pastor.

Dopo il rebranding a gennaio, A1 Padel ha chiarito che vuole affermarsi principalmente negli Stati Uniti, un mercato di padel relativamente non sfruttato e dove competitor del calibro di Premier Padel e WPT hanno una presenza ancora minore come tappe. Il circuito intende lanciare quest’anno un programma di franchising in cui verranno sviluppati dei club “firmati” A1 in tutto il Paese. Nel 2022, il tour A1 Padel ha viaggiato in 14 città, 11 Paesi e tre continenti. Nel 2023, il tour toccherà 20 città, 17 Paesi e ben quattro continenti.