Padel Club Tivoli: «Ogni campo un colore, è la nostra particolarità»

Cinque campi a disposizione con cinque colori diversi, otto spogliatoi, ma soprattutto passione e divertimento. C'è tutto questo al Padel Club Tivoli Terme. Nella cittadina a trenta chilometri da Roma - famosa per le sue ville storiche - il padel va alla grande. Come conferma il proprietario del circolo nato tre anni fa, Marco Apolloni: «La passione per questo sport è nata tanto tempo fa e si è concretizzata nel maggio del 2020 quando è ufficialmente nato il Padel Club Tivoli Terme. Nei nostri spazi abbiamo anche un parcheggio interno e un'area food in un giardino di mille metri quadrati. Il centro è circondato dal verde, abbiamo un grande spazio esterno per fermarsi a guardare le partite e mangiare qualcosa nel nostro Green Truck che prepara ottimo street food. Organizziamo tornei sia modello campionato che quelli con la formula “tutto in un giorno”, nonché il mitico “Pozo”, torneo di due ore dove si sfidano 20 coppie per il campo finale». La particolarità? I cinque campi ognuno con un colore diverso. «Il campo light green è il più veloce, con un tipo di erba sintetica più bassa che favorisce un rimbalzo più ampio della palla - prosegue Apolloni -. I tre campi, dark green, red e blu, sono in erba mono-filamento di alta qualità con rimbalzo controllato e ottimo feedback sulla palla. Il campo violet è il più tecnico, realizzato con erba della marca Mondo, quella del WPT, ed è quello dalla superficie più “difficile” con un rimbalzo più lento e controllato che richiede più preparazione atletica. Con il nuovo staff stiamo lavorando con l'obiettivo di creare un ambiente sempre più confortevole per i nostri soci. Inoltre organizziamo lezioni e corsi per adulti e ragazzi».