Monviso Sporting Club: tradizione e futuro brillante

Una scelta lungimirante. Puntare sul padel in netto anticipo, credere nelle potenzialità di questo sport e investire sulla disciplina del futuro. Siamo al Monviso Sporting Club, a Grugliasco, comune di 36mila abitanti che confina con Torino. Il club di tennis, creato nel 1968, dal 2016 ospita anche il padel. Inizialmente due campi, poi tre, quindi cinque e dal 2019 i campi sono arrivati a sette. «Quando abbiamo inserito i primi campi di padel nel nostro circolo, a Torino questo sport ancora non era arrivato - dice Stefano Ponzano, amministratore del Monviso Sporting Club -. Abbiamo deciso di investire sul padel grazie soprattutto al consiglio di un nostro maestro di tennis che aveva lavorato nell'Accademia Sànchez-Casal in Spagna. Noi in quel periodo dovevamo fare delle ristrutturazioni e disponevamo dello spazio per inglobare anche il padel nelle nostre strutture. Diciamo che siamo stati fortunati perché da quel momento in poi le cose sono andate oltre le aspettative». Anche in Piemonte infatti è stato registrato un boom di strutture. Il numero di centri sportivi per giocare è cresciuto in modo vertiginoso. Nel club di Grugliasco sono cinque i campi coperti nella stagione invernale di cui tre dotati di un sistema di video analisi EyesOn, ma c'è anche una Padel Arena con 200 posti a sedere per gli eventi e tornei. Grande impulso è stato dato anche all’attività agonistica, sia per quanto riguarda i corsi che per quanto concerne la partecipazione alle competizioni a squadre. Dall'anno dopo, infatti, il Monviso ha iscritto numerosissime squadre nei campionati di Serie B, C, D. E nel 2019 la prima squadra ha conquistato il titolo di campione d’Italia di Serie B, meritandosi la promozione al massimo campionato, dove milita tuttora con un team che via via è cresciuto a livello tecnico, con una compagine che viene arricchita di stagione in stagione dai migliori ragazzi provenienti dal vivaio della scuola del club.