Padel, a Terni si scende in campo per lo Scudetto

Inizia il conto alla rovescia per la Final Four della Serie A FITP , il massimo campionato a squadre della Federazione, con in palio lo scudetto. Da venerdì a domenica, le migliori formazioni del nostro Paese si ritroveranno nella splendida location dell'Happy Village di Terni : una Final Four storica, visto che è la prima volta che il titolo viene suddiviso per categoria maschile e femminile. In Umbria arriveranno tutte le squadre che hanno partecipato da marzo alla fase a gironi: quattro club si contenderanno lo scudetto, le altre la permanenza nella massima serie. Le fab 4 della categoria maschile saranno Orange Padel Club (campione d'Italia in carica), Circolo Canottieri Aniene, Monviso Sporting Club e Magic Padel; nella categoria femminile, invece, le quattro finaliste saranno Circolo Canottieri Aniene, AMV-Sol Padel, Milano Padel e Bolasport. Sulle otto formazioni totali, sei sono romane , a testimonianza di un ruolo da capofila nella crescita del movimento padel italiano.

Il CC Aniene è il grande favorito

Il CC Aniene, vincitore di sette scudetti consecutivi, è l'unico circolo a essere presente in entrambe le categorie e per l'occasione scenderà in campo con la rosa al completo, compresi i top player Lucas Campagnolo e Gemma Triay, n. 1 al mondo. Proprio tra le ragazze, il circolo romano schiererà anche diversi elementi della Nazionale italiana, come Chiara Pappacena, Carolina Orsi, Valentina Tommasi e Giorgia Marchetti. I colori azzurri saranno presenti anche in Lombardia, con il Milano Padel che può vantare nel roster le campionesse d'Italia Carolina Petrelli ed Emily Stellato, oltre all'ex top 10 WTA Roberta Vinci, Giulia Sussarello e Martina Parmigiani. Per la Final Four è previsto un girone unico, con il sorteggio delle partite direttamente venerdì e la prima gara alle 15 dello stesso giorno. Sabato alle 15 e domenica alle 10 le altre due partite, che decreteranno i campioni d'Italia per l'anno 2023.